Louga : 1 068 accidents de la circulation et 41 morts enregistrés entre janvier et juin 2026

La région de Louga a enregistré 1 068 accidents de la circulation entre janvier et juin 2026, faisant 41 morts, selon Latyr Mané, directeur du développement et de la coopération à l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER). Sur ce bilan, 381 accidents ont été recensés dans la zone relevant de la Police et 687 dans celle de la Gendarmerie.



D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), ces chiffres ont été dévoilés lors d’une opération de sensibilisation menée par l’ANASER avec la Gendarmerie sur plusieurs axes routiers, dont Louga-Kébémer, Louga-Sakal et Louga-Dahra. Au total, 275 véhicules ont été contrôlés et 115 infractions relevées, principalement pour excès de vitesse et dépassements dangereux. « Ces comportements renvoient directement à la responsabilité humaine, considérée comme l’un des principaux facteurs dans la survenue des accidents », a expliqué Latyr Mané.



L’ANASER a également échangé avec les transporteurs et les conducteurs de motos « Jakarta » à la gare routière de Louga, en insistant sur le respect du Code de la route et le port des équipements de sécurité. Selon Latyr Mané, « les accidents de la circulation résultent généralement de trois facteurs : l’infrastructure, le véhicule et le comportement humain ». Il estime que des améliorations ont déjà été apportées aux infrastructures, notamment sur la RN2, et appelle désormais à « faire évoluer les comportements des usagers afin de réduire le nombre d’accidents et de victimes ».

