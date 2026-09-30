Lutte antiterroriste à Dakar : la Coalition islamique militaire forme 35 journalistes aux médias de la paix

La Coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme a lancé hier, mardi à Dakar l'initiative « Média de la Paix », avec le soutien des autorités saoudiennes. Ce programme a réuni 35 journalistes et professionnels des médias pour une formation de cinq jours axée sur la gestion des contenus liés au terrorisme, à l'extrémisme violent et aux discours de haine. L'événement visait à renforcer la responsabilité des acteurs de la presse dans la prévention des conflits et la consolidation de la stabilité régionale.



Les autorités militaires ont souligné l'impact crucial du traitement médiatique dans la gestion des crises sécuritaires. « Dans le contexte marqué par l'insécurité, les tensions sociales et les menaces terroristes, l'information n'est jamais neutre dans ses effets. Elle peut contribuer à apaiser, à rapprocher et à prévenir. Elle peut également, lorsqu'elle est mal maîtrisée, amplifier les tensions et les fractures », a affirmé le ministre des Forces armées, Birame Diop, dans des propos rapportés par le journaliste Daouda Bâ.



La Coalition a rappelé son ambition de fédérer les capacités des nations membres autour d'une réponse globale au fléau terroriste. « La Coalition qui nous regroupe aujourd'hui cherche à unir les capacités des pays membres pour prévenir, prévenir mais également combattre et affaiblir le terrorisme dans une approche qui combine les dimensions militaire, sécuritaire, idéologique, financière et médiatique », a déclaré le représentant de la Coalition lors de la cérémonie d'ouverture.



L'organisation internationale a mis en avant les progrès réalisés grâce au renforcement de la coopération multilatérale. « À travers ses différentes initiatives exposées ici avec beaucoup d'éloquence, ainsi que les efforts soutenus, notre Coalition contribue activement à la lutte contre le terrorisme et à la consolidation de la paix, tout en œuvrant au renforcement de la coopération et la promotion d'une action collective face aux menaces terroristes », a ajouté le porte-parole de l'organisation au micro d’iRadio. Le stage de cinq jours a ainsi marqué l'intégration officielle du levier médiatique dans la stratégie globale de sécurité.

