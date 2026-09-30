Décès de Victor Ciss : l’ancien secrétaire général de la FSF s’éteint après une longue maladie

Victor Ciss, ancien secrétaire général de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), est décédé dans la nuit du mardi 29 septembre au mercredi 30 septembre 2026, à la suite d’une longue maladie, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Figure connue de l’administration sportive sénégalaise, Victor Ciss avait dirigé le secrétariat général de la FSF pendant 16 ans, sous la présidence de Maître Augustin Senghor.



Avant son passage à la fédération, il avait notamment été directeur de cabinet du ministre des Sports Joseph Ndong au cours des années 2000.



Inspecteur de l’éducation populaire, de la jeunesse et des sports, il a également exercé plusieurs responsabilités dans l’administration sportive, aussi bien au Sénégal qu’au niveau africain et international.