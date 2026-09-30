Dakar: l'affaire de faux billets « n’aura pas de conséquences » sur la carrière de Reug Reug, selon son manager

Le lutteur Reug Reug a été remis en liberté sous le régime du contrôle judiciaire à l’issue de son audition. Son oncle Ahmadou Bamba Ndiaye et le saltigué Diégane Faye ont, quant à eux, été placés sous mandat de dépôt. Une décision qui soulage son manager, Palla Diop.



« Nous saluons le travail de la justice qui l’a remis en liberté. C’est une décision souveraine », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm lors du journal de 12 heures.



Mais au-delà du soulagement, il se dit surpris par cette affaire qui, selon lui, ne correspond pas au profil du champion de MMA. « Reug Reug est un jeune uniquement intéressé par le sport et ses entraînements. Il passe tout son temps entre les entraînements et la prière. C’est pourquoi cette affaire nous a pris de court », a-t-il expliqué.



Le manager le décrit comme un lutteur « discipliné, pieux et éloigné ». « Nous ne lui connaissons pas ce genre de choses. Il est très pieux et très ordonné dans la vie », a soutenu Palla Diop.



Il considère toutefois cette affaire comme une épreuve dont le lutteur devra tirer des enseignements. « Je considère que c’est un coup du destin, une épreuve qu’il devait traverser. Mais tout cela nous servira de leçon et nous en tirerons les enseignements », a-t-il confié.



Cependant, Palla Diop reste optimiste quant à l’issue de cette procédure. Selon lui, celle-ci ne devrait pas empêcher le lutteur de poursuivre sa carrière. « Cette affaire n’aura pas de conséquences sur sa carrière. Il est jeune et plein d’avenir dans l’arène », a-t-il assuré.



Le manager a également rappelé que Reug Reug a désormais une dimension internationale, notamment à travers sa carrière dans le MMA. « Il passe la plupart de son temps à l’étranger en tant que champion reconnu du MMA », a-t-il souligné.