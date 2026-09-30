Participation citoyenne au Sénégal : Matar Diène appelle le CCJS à produire des résultats concrets pour l'emploi et la formation

Le président du mouvement Initiative citoyenne pour le développement du Sénégal (ICDS), Matar Diène, a salué mardi, l'installation officielle du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS). Dans une déclaration publique faite au lendemain du rassemblement des 1 227 membres nommés, le dirigeant associatif a remercié le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la mise en place de cet organe institutionnel. Cette initiative visait à renforcer la participation directe de la jeunesse à la définition et au suivi des politiques publiques nationales.



Le responsable du mouvement citoyen a formulé le vœu d'une gouvernance axée sur l'efficacité et l'inclusion sociale. « En ma qualité de président du mouvement ICDS, j'exprime mon espoir de voir cette nouvelle institution devenir un véritable espace d'écoute, de dialogue et de propositions concrètes pour répondre aux préoccupations de notre jeunesse », a déclaré Matar Diène dans sa communication officielle. Il a souligné la nécessité d'offrir des opportunités réelles aux talents et compétences dont disposait le pays.



L'intervenant a détaillé les chantiers prioritaires que la nouvelle entité devait aborder pour soutenir la population juvénile. « Nous souhaitons que ce Conseil apporte des réponses concrètes aux défis de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et de l'accès au financement, sans oublier les jeunes des zones rurales et les populations les plus vulnérables », a affirmé Matar Diène dans son texte.



Le président de l'ICDS a conclu son message en adressant ses félicitations aux nouveaux conseillers et en encourageant le gouvernement à poursuivre le dialogue institutionnel. « Notre espoir est simple : faire de la jeunesse une véritable actrice des décisions qui engagent son avenir », a insisté Matar Diène. Il a souhaité que le CCJS devienne rapidement un espace de responsabilité, d'équité et de résultats au service de l'ensemble des jeunes Sénégalais.