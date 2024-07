Commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye : "L’arrêté portant désignation des membres du Comité, sera publié cette semaine" (Ousmane Sonko)

Le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé, mercredi 26 juin 2024, en Conseil des ministres, que conformément à la décision du président de la République d’organiser la commémoration du 80ème anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais et africains en 1944 au camp de Thiaroye, un Comité ad hoc chargé des préparatifs de l’événement sera mis en place.



Revenant sur le sujet ce mercredi 31 juillet 2024, Ousmane Sonko a porté à la connaissance du Conseil la signature, "suite aux instructions de Monsieur le Président de la République, de l’arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Comité de Commémoration du 80ème anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye".



D'après lui, "l’arrêté portant désignation des membres du Comité, dont des personnes-ressources sénégalaises, africaines et étrangères, sera publié au cours de la présente semaine".