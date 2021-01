Comment Messi a retrouvé le sourire, la Juve en passe de boucler une recrue inattendue

Messi est «plus heureux»



Lionel Messi a frappé fort lors du dernier match du Barça, en inscrivant notamment un doublé. D'après Sport, l'Argentin est « plus heureux ». Le quotidien explique que La Pulga cherchait un match référence, comme celui face à l'Athletic Bilbao (2-3), pour retrouver de meilleures sensations. Il se sent d'ailleurs très à l'aise avec le jeune Pedri, ce qui l'a aidé à redevenir le joueur si décisif qu'il est.





Eldor Shomurodov arrive «tout de suite»



En Italie, la Juventus est toute proche de boucler une nouvelle recrue! En effet, selon Tuttosport, Eldor Shomurodov arrive « tout de suite à la Juve ». L'attaquant du Genoa ressort de la liste de la Vieille Dame, qui cherche toujours un remplaçant à Morata pour le poste de numéro 9. Le quotidien transalpin ajoute qu'Andrea Belotti arrivera lui du côté de l'AC Milan, en juin prochain.



Haller, le joueur le plus cher de l'histoire de l'Ajax



Aux Pays-Bas, Sébastien Haller fait la couverture du journal AD. Le buteur de West Ham a signé du côté de l'Ajax. Il est arrivé pour 22,5 M€ hors bonus, soit le transfert le plus cher de l'histoire du club d'Amsterdam, précise le quotidien. Avec son arriée, « l'Ajax souligne que le titre du pays est sacré », explique AD, car le championnat national est très serré, avec notamment la concurrence du PSV Eindhoven. Le recrutement de Haller est donc un signe fort. « La question est maintenant de savoir si le Français peut déjà faire la différence en janvier », se demande même le média néerlandais. Réponse dans quelques semaines.