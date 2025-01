Commercialisation arachidière : 2356 tonnes collectées à Tambacounda (DRDR)

Le directeur régional du développement rural (DRDR), Ibrahim Mamadou Ba a annoncé ce mercredi que la campagne de commercialisation arachidière a démarré de façon très timide dans la région de Tambacounda (est), où 2356 tonnes de graines ont été collectées contre 2 650 tonnes l’année dernière à la même période.

« La campagne a démarré au niveau national le 5 décembre 2024, à Tambacounda, c’est la dernière semaine du mois de décembre que les opérations de collecte ont débuté et de façon très timide. Nous sommes pratiquement à la 7ème semaine et à ce jour nous sommes à 2.356 tonnes de semences d’arachide collectés contre 2 650 l’année dernière à la même période », a-t-il-déclaré dans un entretien avec l’APS.

Pour ce qui concerne l’arachide destinée à l’huilerie, 477 tonnes ont été collectées a-t-il indiqué, signalant qu’il n’y avait pas eu d’opérations de collecte de l’arachide pour l’huilerie l’année dernière.



Selon Ibrahim Mamadou Ba, sur les 114 points de collectes accordés aux opérateurs, seuls 14 sont fonctionnels à ce jour. « C’est un problème d’argent qui se pose, les opérateurs n’ont pas encore obtenu des crédits au niveau des banques et cela se répercute sur la collecte. Les producteurs nous appellent pour dire qu’ils ont des stocks d’arachide mais ils n’arrivent pas à vendre car ils ne voient pas d’acheteurs », a-t-il-ajouté.