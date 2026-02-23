Commercialisation d’arachidière à Sédhiou: 60 444 tonnes collectées, un stock de 2275 tonnes en attente

Le directeur régional du développement rural (DRDR), Samba Guèye, a déploré la lenteur notée au cours de la campagne de commercialisation arachidière 2025-2026, dans la région de Sédhiou (sud).



«L’opération de la collecte d’arachides est lente au niveau de la région. Sur 60 444 tonnes d’arachides collectées, 3769 tonnes seulement sont acheminées vers la SONACOS et un stock de 2275 tonnes en attente», a déclaré Samba Guèye. Le directeur a également indiqué, lors d’un entretien avec l’APS, que «sur 98 points agrées, seuls 13 points fonctionnent, couvrant les départements de Bounkiling et Sédhiou».



Selon lui, ces lenteurs sont liées aux travaux de battage de l’arachide dans les champs, au déficit de matériels post-récolte et au retard lors des opérations de déchargement des camions au niveau de l’usine de la Société nationale des oléagineux du Sénégal (SONACOS). Il a, par ailleurs, ajouté que « les opérations de collecte sont impactées par l’insuffisance de financements, le non-respect du prix plancher et l’accès difficile à certaines zones de production collecte».



Face à toute cette situation, il a souligné l’importance de créer des points de collecte stratégiques accessibles et proches des gros producteurs, suggérant de mettre en place des zones de réception provisoires de la production au niveau de la région pour permettre aux producteurs d’écouler leurs productions. Selon lui, l'objectif visé est de réduire les difficultés liées à l’enclavement et les longues distances.



Le directeur régional du développement rural a enfin appelé les agriculteurs à se regrouper au sein de coopératives pour permettre la vente directe de leur production à la Sonacos, évitant ainsi tout intermédiaire et empêchant le gaspillage des récoltes.