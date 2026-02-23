Réseau social
Commerce extérieur 2025: une année sous le signe de l’embellie des termes de l’échange
Au Sénégal, le dernier mois de l'année 2025 s'est conclu sur une note de fermeté pour les produits importés. Selon l’Indice des Prix du Commerce Extérieur (IPCE), les prix à l’achat ont progressé de 1,2 % en décembre par rapport au mois précédent. D’après l’ANSD, ce renchérissement ponctuel est principalement porté par les produits minéraux (+1,7 point de contribution), suivis des métaux communs et des machines. À l'inverse, le secteur des transports (-0,5) et la chimie (-0,2) ont exercé une pression à la baisse, limitant ainsi la hausse globale. Toutefois, la tendance de fond reste déflationniste.  Sur l’ensemble de l’année 2025, les prix des produits achetés à l’extérieur reculent de 3,6 % comparativement à 2024.

À l'autre bout de la chaîne, les nouvelles sont excellentes pour les exportateurs. Les prix de vente à l'international ont grimpé de 1,5 % sur le seul mois de décembre. Le secteur des pierres et métaux précieux (perles fines, gemmes), qui booste l'indice à hauteur de 1,2 point de pourcentage. Les produits minéraux et agroalimentaires ont également soutenu cette dynamique, compensant largement le repli des industries chimiques (-0,3). Le bilan annuel des prix à l'exportation se sont appréciés de 4,6 % en moyenne sur 2025, affichant même une hausse spectaculaire de 9,7 % si l'on compare décembre 2025 à décembre 2024.
F. Bakary Camara

Lundi 23 Février 2026 - 15:07


