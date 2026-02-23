Tribunal de Dakar : Modou Fall, chroniqueur de la Sen Tv, écope de 6 mois d’emprisonnement dont un mois ferme

Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles par le tribunal de Dakar, le chroniqueur de la Sen Tv, Modou Fall, a été condamné, ce lundi 23 février, à une peine de six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, ainsi que d’une amende de 200 000 FCFA, selon Seneweb. Au cours de la comparution en flagrant délit du mis en cause, le 16 février, le procureur avait requis une peine de prison de six mois ferme.



Cette condamnation tire son origine d’une auto-saisine du Procureur contre Modou Fall, après qu’il a déclaré au cours d’une émission de télévision que le parti au pouvoir chercherait à imputer à l’opposition la responsabilité des affrontements violents enregistrés à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.



«À titre subsidiaire, nous avons plaidé la relaxe purement et simplement. Il n'y a même pas eu de désinformation, ni de mésinformation, encore moins de fausses nouvelles. C'est un chroniqueur, nous sommes dans un état de droit, un chroniqueur qui s'est exprimé, qui a donné son opinion», avait dit Me Aboubacry Barro, avocat du prévenu, avant la condamnation de ce lundi.

