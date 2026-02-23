Thiaroye : un individu arrêté avec 118 kg de chanvre indien, son présumé complice recherché

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a interpellé un individu, le 21 février 2026, aux environs de 22 heures, à Thiaroye (banlieue). Il était en possession de 118 kilogrammes de chanvre indien.



Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d'une livraison imminente destinée à approvisionner la banlieue dakaroise. Un dispositif de surveillance et de filature a été promptement déployé pour surprendre les auteurs en flagrant délit.

D’après le communiqué de la police, l'intervention a été déclenchée au moment où les suspects déchargeaient la marchandise pour l'entreposer dans un domicile servant de "planque". Malgré la fuite d'un acolyte à cause de l'obscurité, l'assaut sécurisé a permis d'appréhender le principal suspect en pleine séance de conditionnement.



La perquisition des lieux a confirmé la présence des cinq colis de drogue, ainsi qu'un arsenal logistique de 118 kg de chanvre indien conditionnés en cinq colis, deux motocyclettes, du matériel de conditionnement et une somme d'argent liquide.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour «détention et trafic de drogues ainsi que pour blanchiment de capitaux». Quant à son présumé complice, il a activement recherché.