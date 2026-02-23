Lutte contre les criquets pèlerins : l’Uemoa remet 100 millions FCFA à la direction de la protection des végétaux

Dans le cadre de la lutte contre les criquets pèlerins qui sévissent au Sénégal, la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a remis un chèque de 100 millions de FCFA à la direction de la protection des végétaux (Dpv).



«Cet appui financier vise à renforcer le dispositif national de lutte contre les criquets pèlerins, qui constituent une menace majeure pour les productions agricoles et la souveraineté alimentaire», rapporte le quotidien Libération.



Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, a salué «un signal fort de solidarité régionale et un engagement concret pour protéger les cultures, les producteurs et consolider la résilience de l’agriculture» sénégalaise.