Commercialisation du pétrole et du gaz : Mouhamadou Diop dévoile la nouvelle vision de PETROSEN Trading and Service SA

Mouhamadou Diop, nouvellement nommé Directeur général de PETROSEN Trading and Service SA, a pris ses fonctions. Lors de la cérémonie de passation de services qui s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024, il a exposé les grandes ambitions assignées par le chef de l’État.



Pour le nouveau DG, la vision stratégique de PETROSEN Trading and Services se concentre principalement sur le secteur de l'énergie, positionnant l'entreprise comme un acteur clé dans la transformation du modèle énergétique national.



M. Diop compte consolider sa stratégie autour des axes suivants : Le premier axe, dit-il, sera de « contribuer pleinement à l’objectif national de l’accès universel à l’énergie, mais aussi compétitive afin de promouvoir l’avènement d’un secteur industriel national propre ».



« La stratégie de développement des réseaux de stations à travers les territoires sera poursuivie et consolidée. Aussi, l’objectif d’équité territorial dans la distribution de gaz butane sera consolidé », a fait savoir l’ingénieur polytechnicien des ponts et chaussées.



À l’en croire, PETROSEN trading va se positionner comme l’acteur central avec un objectif de rationalisation de l’approvisionnement du marché national en hydrocarbure.



« Notre mission sera de mettre à contribution notre expérience dans les marchés financiers internationaux et mettre en place une équipe de trading expérimentée et talentueuse qui va œuvrer à réduire les pertes financières de manières significatives », a assuré Mouhamadou Diop.



Maximiser les retombées financières



Selon lui, la configuration actuelle entre les différents acteurs est loin d’être optimale pour l’Etat du Sénégal. « Les pertes de l’Etat du Sénégal sont considérables années après années avec des impacts majeurs », a-t-il laissé entendre.



« Le troisième axe sera de contribuer à maximiser les retombées financières provenant de la commercialisation des parts de l’Etat dans la production du pétrole et du gaz. Il est encore plus urgent pour l’Etat du Sénégal de maximiser les retombées de la production pétrolière et gazière, considérant les attentes de la population et des besoins d’investissement dans notre économie », a déclaré le Directeur général de PETROSEN Trading and Service SA.