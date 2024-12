Commission Nationale des Droits de l'Homme : Amsatou Sow Sidibé présente ses recommandations pour des Élections futuristes et apaisées

Le 26 décembre 2024, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), sous la direction du professeur Amsatou Sow Sidibé, a publié ses recommandations pour une organisation plus équitable et apaisée des élections futures dans le cadre de son projet "Wotel si Jamm". Ce projet a pour objectif de garantir la transparence, la justice et la paix pendant les processus électoraux à venir, en particulier après les dernières élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.



Parmi les points essentiels soulignés par Amsatou Sow Sidibé, la présence des mandataires dans les bureaux de vote a été mise en avant comme une condition clé pour assurer la transparence et la sécurité des élections. Elle a insisté sur l'importance d'une équité dans le traitement des candidats, notamment dans les médias. La CNDH appelle à une couverture équilibrée et juste des candidats et partis politiques dans la presse, qu’elle soit publique ou privée.



Un autre point crucial soulevé par la commission est la nécessité d'encourager et de garantir la participation active des femmes et des jeunes dans les prochaines échéances électorales. Amsatou Sow Sidibé a précisé que des mesures concrètes doivent être prises pour faciliter la participation de ces groupes à la fois en tant qu'électeurs et en tant que candidats.



La CNDH a également recommandé la mise en place de campagnes de plaidoyer visant à sensibiliser la population sur le respect des droits de l'enfant dans le cadre des élections. Ces campagnes seraient essentielles pour garantir que les enfants ne soient pas exploités ou manipulés dans le contexte électoral. En outre, la commission a insisté sur la nécessité d’un accès équitable aux médias privés pour tous les partis politiques et coalitions, afin de garantir un traitement impartial durant toute la période électorale.



Le rapport du monitoring des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 a été mis en avant comme une référence fondamentale pour les futures élections. Ce suivi détaillé a permis d’identifier des pistes d’amélioration pour les prochains scrutins, en veillant à ce que les leçons tirées des dernières élections soient appliquées de manière efficace et concrète.



Dans le cadre du projet "Wotel si Jamm", la commission a déployé une mission électorale comprenant un grand nombre d’observateurs répartis à travers tout le pays. Ces observateurs ont été chargés de suivre de près le déroulement des élections et de signaler toute irrégularité. Plusieurs activités ont été organisées pour renforcer le processus de monitoring, permettant ainsi de garantir des élections plus transparentes et pacifiques.



La commission a réaffirmé son engagement à œuvrer pour des élections qui respectent les principes fondamentaux de justice, d’équité et de transparence, tout en restant un outil de consolidation de la démocratie.