Corruption présumée : Ismaïla Madior Fall entendu sur le fond devant la Haut cour de justice ce mercredi

L’ancien ministre de la Justice Ismaila Madior Fall, sera auditionné ce mercredi par la Commission d’instruction de la Haute cour de justice pour une affaire de corruption présumée portant sur 50 millions de F Cfa, sauf changement de dernière minute



Inculpé puis placé sous bracelet électronique, l'ancien Garde des sceaux sous Macky Sall, sera confronté à ses accusateurs dont l’entrepreneur Cheikh Gueye et l’ex directeur des constructions du ministère Mouhamed Anas El Bachir Wane inculpés puis libérés sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique



L’audition prévue au 3eme étage du palais de la justice de Dakar s’annonce décisive. « Entre démentis, contradictions et éclats de vérité », cette confrontation pourrait faire basculer le dossier.



L'ancien ministre est poursuivi dans une affaire de corruption portant sur une assiette foncière et de détournement de deniers publics. Les infractions retenues à son encontre incluent également « l'association de malfaiteurs, la tentative d'extorsion de fonds, la concussion, la prise illégale d'intérêts, l'escroquerie, le blanchiment de capitaux et la complicité de ces chefs ».