Plainte de El Malick Ndiaye contre un journaliste : Alioune Tine appelle à éviter la "judiciarisation du débat"

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a engagé des poursuites judiciaires contre le journaliste Bachir Fofana pour "diffusion de fausses nouvelles et diffamation". L'affaire, portée par son conseiller juridique Me Bamba Cissé, a conduit à une convocation du journaliste ce mercredi matin par la Division spéciale de cybersécurité (DSC).



Face à cette escalade judiciaire, Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center, a exprimé sa désapprobation dans un post sur X (ancienne Twitter). "Dans le contexte actuel de transition politique au Sénégal, marqué par une dynamique démocratique renouvelée et une opinion publique plus exigeante, la judiciarisation du débat politique n'est pas souhaitable", a-t-il avancé.



Le célèbre militant des droits humains propose une alternative : "Le président de l'Assemblée nationale aurait pu mobiliser ses conseillers juridiques pour faire un démenti, en donnant toutes les informations utiles susceptibles d'édifier l'opinion sur la transparence de sa gestion et à la limite accompagnée d'une mise en garde ferme . Ça suffit largement".