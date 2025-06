Guy Marius Sagna : « Je n’ai jamais dit qu’El Malick Ndiaye distribue des «soukeurou koor »»

Le député de Pastef, Guy Marius Sagna, était l’ invité mardi 24 juin de l'émission GaneGul sur Radio Sénégal. Interpellé sur sa publication portant sur son « bilan d'activités six mois après le début de la 15e législature », le parlementaire a apporté des clarifications affirmant que la polémique est née d'une mauvaise lecture de ses propos, amplifiée par des commentaires sur les ré seaux sociaux.



« Les uns disaient : « Le président donne des Soukeurou koor », d’autres : « L’Assemblée ne travaille pas ». Mais ces propos n'étaient pas dans mon bilan », a -t-il indiqué. Avant d'expliquer : « J'ai parlé de mon groupe parlementaire et de notre devoir de rester fidèles à notre slogan Jub, Jubel, Jubanti. Je n'ai jamais dit que le président de l'Assemblée nationale distribue des Soukeurou koor, ceux qui l'interprètent ainsi se trompent ».



Il a également rappelé que ce genre d'initiative n'est pas nouveau dans son engagement politique. « Durant la 14e législature, tous les trois ou quatre mois je faisais mon bilan pour rendre compte au peuple qui m'a élu », a-t-il rappelé. « Pourquoi au jourd'hui, après six mois d'exercice, on me demande pourquoi je rends compte ?», s'est-il interrogé.



Pour Guy Marius, chaque député est libre de faire son bilan des travaux de l’Assemblée, soulignant que lui, il a toujours procédé ainsi. « Il peut y avoir un bilan de l'Assemblée, un bilan de chaque groupe, mais aussi un bilan personnel de chacun des 165 députés. Je n'ai jamais changé de démarche ».