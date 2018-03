Commission d'enquête parlementaire sur les contrats pétroliers et gaziers : les députés de Bby ne sont pas contre

Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby) n'est pas contre l'ouverture d'une enquête parlementaire pour mettre la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers signés par le régime de Macky Sall, depuis 2012. Selon Aymérou Gningue, il faudrait juste que leur collègue du parti Rewmi respecte les procédures dictées par le Règlement intérieur de l'Hémicycle.



"Je ne manquerai jamais de donner mon accord. Je n'ai aucun problème par rapport à un député qui dépose une demande de commission d'enquête. Ce que je dis simplement, c'est une procédure qui est encadrée par notre Règlement intérieur. Donc, il y a des voies à suivre. Le problème, c'est pas de dire, je veux faire une commission d'enquête et demain vous faites la commission d'enquête. Il y a une procédure. Ce sera instruit. On regardera exactement ce qui a été posé comme débat sur ces questions et à ce moment on avisera", a-t-il indiqué sur la Rfm.



Pour le moment, Déthié Fall peut compter sur le soutien de ses collègues députés du PUR et de ceux du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Le professeur Issa Sall du Parti pour l'unité et le rassemblement et Toussaint Manga du Pds ont déjà donné leur accord pour appuyer le lieutenant de Idy.