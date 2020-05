Commune de Pété: les parents d’élèves exigent le dépistage des enseignants qui viennent des zones infectées

« Rouvrir les établissements scolaires c'est sacrifié les élèves et enseignants ». C’est du moins, la conviction de certains parents d’élève du département de Podor. Ces derniers sont montés au créneau pour dénoncer la décision du chef de l’Etat Macky Sall. Selon eux, cette volonté de rouvrir les écoles coïncide avec un moment où la pandémie du Covid-19 est en train de faire des ravages avec plus de 1000 cas. Ces parents d’élèves préconisent le dépistage massif des enseignants en vacances dans des zones infectées.



« Ce n’est pas normal que les classes reprennent le 02 juin prochain. Car actuellement, il y a beaucoup d’enseignants qui sont en vacances chez eux. Et là-bas, ce sont des zones infectées. Ces enseignants-là, il n’est pas prudent de les laisser avec les enfants. À propos aussi des masques, personnes ne sait comment les enfants vont les avoir. Pour ces enseignants qui ne sont pas ici, une fois de retour, il faudrait qu’ils soient dépistés», tonne Samba Guissé parent d’élèves, par ailleurs fonctionnaire à la retraite à Pété au micro de Walf radio.



Ces parents d’élèves disent ne pas comprend ce qui motive une telle décision de la part des autorités étatiques d’autant plus que la maladie est dans une courbe ascendante.