Compétitions interclubs 2024-2025 : Teungueth FC et Jaraaf accueilleront dans le même stade

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le lundi 15 juillet, la liste des stades homologués pour les matchs du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. Le Sénégal se retrouve avec un seul stade aux normes internationales et qui répond aux critères de la CAF. Il s’agit du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Il est désormais l’unique stade au Sénégal homologué par la CAF pour accueillir des compétitions interclubs. Le Stade Lat Dior de Thiès, qui accueillaient les compétitions africaines ces dernières années, n’a pas reçu l’homologation de la CAF pour les tours préliminaires.



Cette situation oblige les deux représentants sénégalais, Teungueth FC et le Jaraaf, à recevoir respectivement leurs adversaires au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Pour le premier tour des préliminaires de la Ligue des champions, Teungueth FC affrontera le Stade d’Abidjan avec un match aller en Côte d’Ivoire. En Coupe de la CAF, le Jaraaf se mesurera aux East End Lions de Freetown avec un match aller en Sierra Leone.



Ces rencontres auront lieu du 16 au 18 août pour les matchs aller et du 23 au 25 août pour les matchs retour.