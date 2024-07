Compétitions interclubs africaines : la FSF octroie une subvention de 60 millions FCFA aux trois représentants du Sénégal

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a octroyé hier jeudi une subvention de 60 millions FCFA aux trois clubs qui représenteront le Sénégal lors des prochaines compétitions interclubs africaines.



Les clubs Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar, qui prendront part respectivement à la Ligue des champions de la CAF et à la Coupe de la Confédération CAF, ont chacun reçu une subvention de 25 millions FCFA. Teungueth FC, champion du Sénégal, défiera le Stade d’Abidjan, tandis que le Jaraaf de Dakar, en Coupe CAF, affrontera les East End Lions de la Sierra Leone.



Le montant des subventions a connu une hausse selon Me Augustin Senghor, le président de la FSF promet d’accompagner pleinement les trois clubs sénégalais à représenter pleinement les couleurs du pays sur l’échiquier africain.



« Nous avons l’habitude de le faire depuis quelques années, mais nous avons voulu marquer cet événement et nous avons décidé de les renforcer. Les subventions tournaient autour de 15 à 20 millions pour les équipes masculines et 5 millions pour l’équipe féminine, donc nous avons ajouté 5 millions au montant », a dit le président de la Fédération sénégalaise de Football.



Il ajoute : « Ces subventions sont destinées à permettre aux clubs de bien débuter leurs compétitions. Notre objectif est qu’ils aillent le plus loin possible, qu’ils passent le cap des tours préliminaires. Nous sommes prêts à augmenter encore notre soutien en fonction de leurs performances».



Cette aide financière de la FSF permettra aux clubs sénégalais de préparer leurs campagnes africaines dans des conditions optimales et d’ambitionner de grandes performances.