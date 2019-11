Conakry : le FNDC veut marcher ce jeudi même sans l’aval des autorités

Dans un communiqué en date du 13 novembre, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) dit prendre acte du fait qu’il n’ait reçu aucune réponse venant des autorités auxquelles il a adressé les courriers afin qu’elles s’associent à l’organisation de la marche prévue ce jeudi 14 novembre pour en garantir son bon déroulement.



«Par conséquent, le FNDC invite tous les citoyens et citoyennes de Conakry à sortir massivement demain jeudi 14 novembre 2019 à partir de 8 h 00 au rond-point de l’aéroport pour marcher sur l’autoroute Fidel Castro et tenir un meeting géant au Palais du Peuple jusqu’à 18 h 00.



Le FNDC rappelle que la manifestation de demain jeudi 14 novembre 2019 a pour unique but de réclamer le respect de notre Constitution, exiger la libération sans condition de nos leaders injustement arrêtés et demander justice pour toutes les personnes ayant été victimes de sévices au cours de nos manifestations antérieures», apprend-on dans le communiqué.