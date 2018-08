Concertation sur le parrainage: Thierno Bocoum favorable à l'appel d'Aly Ngouille Ndiaye

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) avait donc annoncé son rejet catégorique en ce qui concerne l'appel du ministre l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, portant sur le parrainage. Mais le Président de AGIR, Thierno Bocoum en a décidé autrement car il va se rendre à cette rencontre.



"Nous aurons un représentant à cette rencontre. Mais nous nous réservons le droit d'apprécier physiquement et en toutes responsabilités les décisions qui seront prises à l'issue de cette rencontre", précise Thierno Bocoum, le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2019 au micro de la Rfm.



C'est ce lundi 27 août 2018 que les partis politiques et les indépendants devraient recevoir leur fiche de parrainage en format papier et électronique. Les partis politiques dits significatifs de l'opposition vont-ils aussi boycotter à l'instar du Pds ? Les leaders de ses partis informent qu'ils sont en train de se réunir pour décider de la conduite à tenir.