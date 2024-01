Conclave des agences de presse francophones africaines à Rabat : les spécificités du continent au coeur de l'information

En replaçant les spécificités du continent au cœur du traitement de l’information, la FAAPA cherche à « asseoir afin une approche de coopération et de développement commune » en Afrique. D’après le président de la FAAPA, Fouad Fouad Arif, il s’agit, à travers cette institution « de travailler pour replacer nos spécificités africaines au cœur de notre traitement de l’information, qu’elle soit culturelle, sportive, politique et économique ». Monsieur Arif est également directeur général de Maghreb Arabe Presse (MAP), l’agence de presse officielle du Maroc.



Les travaux de la septième assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) sont placés sous le thème « l’information africaine : enjeu de souveraineté majeur ». Ce thème a pour objectif de mettre en avant les rôles des agences de presse africaines de manière générale et la FAAPA en particulier dans la promotion de la coopération informationnelle au niveau de la façade Atlantique, a souligné Monsieur Arif.



La rencontre de Rabat a vu la participation de plusieurs directeurs d’agences de presse du continent. Le Sénégal y était représenté par le directeur général de l’APS, Thierno Amadou Sy.