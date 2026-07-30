Concours Général 2026 : Le Président Diomaye célèbre l'élite et exhorte les lauréats à servir le Sénégal

Placée sous le signe des Jeux olympiques de la jeunesse et de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, l'édition 2026 du Concours général a mis à l'honneur l'excellence scolaire au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux lauréates et lauréats, les appelant à « faire de l'effort la boussole de leur réussite ».



Insistant sur la dimension civique et patriotique de leur succès, le Président a martelé : « Vous êtes parmi les meilleurs de votre génération, mais souvenez-vous toujours que l'excellence n'est jamais un privilège, elle est le fruit de l'effort.



Le Chef de l’Etat a souligné que la nation attend désormais qu’ils mettent leurs talents au service d'une ambition plus grande qu’eux-mêmes. « Elle ne vous demande pas d'être les meilleurs pour vous-même, elle vous demande d'être les meilleurs pour le Sénégal. »



Le Chef de l'État a également réaffirmé sa vision d'une République de l'égalité des chances, où chaque enfant, affranchi des barrières sociales, pourra bâtir son destin grâce au travail et au mérite.

