Concours Général 2026 : Le Président Diomaye célèbre l'élite et exhorte les lauréats à servir le Sénégal

Placée sous le signe des Jeux olympiques de la jeunesse et de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, l'édition 2026 du Concours général a mis à l'honneur l'excellence scolaire au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose.
Le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux lauréates et lauréats, les appelant à « faire de l'effort la boussole de leur réussite ».
Insistant sur la dimension civique et patriotique de leur succès, le Président a martelé : « Vous êtes parmi les meilleurs de votre génération, mais souvenez-vous toujours que l'excellence n'est jamais un privilège, elle est le fruit de l'effort.
Le Chef de l’Etat a souligné que la nation attend désormais qu’ils mettent leurs talents au service d'une ambition plus grande qu’eux-mêmes. « Elle ne vous demande pas d'être les meilleurs pour vous-même, elle vous demande d'être les meilleurs pour le Sénégal. »
Le Chef de l'État a également réaffirmé sa vision d'une République de l'égalité des chances, où chaque enfant, affranchi des barrières sociales, pourra bâtir son destin grâce au travail et au mérite.
Le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses plus chaleureuses félicitations aux lauréates et lauréats, les appelant à « faire de l'effort la boussole de leur réussite ».
Insistant sur la dimension civique et patriotique de leur succès, le Président a martelé : « Vous êtes parmi les meilleurs de votre génération, mais souvenez-vous toujours que l'excellence n'est jamais un privilège, elle est le fruit de l'effort.
Le Chef de l’Etat a souligné que la nation attend désormais qu’ils mettent leurs talents au service d'une ambition plus grande qu’eux-mêmes. « Elle ne vous demande pas d'être les meilleurs pour vous-même, elle vous demande d'être les meilleurs pour le Sénégal. »
Le Chef de l'État a également réaffirmé sa vision d'une République de l'égalité des chances, où chaque enfant, affranchi des barrières sociales, pourra bâtir son destin grâce au travail et au mérite.
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