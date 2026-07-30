Sénégal : l’Etat retire du marché des stocks de boissons et de denrées jugées «non conformes»

Dans un communiqué publié ce jeudi 30 juillet, le ministère sénégalais de l’Industrie et du Commerce est revenu sur les alertes diffusées sur les réseaux sociaux concernant la «dangerosité présumée d’une boisson gazeuse de marque BX».



Saisie via la Direction du commerce intérieur (DCI), la Division de la Consommation et de la Sécurité des consommateurs a mené «des inspections rigoureuses» dans les marchés et entrepôts de la région de Dakar.



Ces contrôles ont conduit à « une opération d’envergure à Colobane », visant à « neutraliser une source majeure de distribution de produits impropres à la consommation ». L’intervention a permis de « retirer du circuit commercial » plusieurs stocks afin d’« éviter ainsi leur distribution auprès des ménages sénégalais ».



Selon le ministère, les quantités saisies sont : « Boisson gazeuse BX : 1 278 packs (soit 30 672 canettes de 250 ml) ; boisson sucrée BEST : 37 cartons (soit 888 bouteilles de 330 ml)», Couscous DALIA : 429 cartons (soit 5 148 sachets de 1 kg) et diverses autres denrées alimentaires jugées non conformes».



Si «l’intégralité des produits a été saisie et une procédure contentieuse a été ouverte à l’encontre du commerçant mis en cause», le ministère dirigé par Serigne Guèye Diop invite les populations à «faire preuve de vigilance lors de l’achat de denrées alimentaires».