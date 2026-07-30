Concours général 2026: des récompenses exceptionnelles pour les lauréats de la 60e édition

Les meilleurs élèves du Sénégal ont été honorés, ce jeudi 30 juillet, lors de la cérémonie de distinction des lauréats du Concours Général 2026, présidée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Pour cette 60e édition, l’État du Sénégal, à travers le ministère de l’Éducation nationale, a mis les moyens pour récompenser l’excellence. Tous les lauréats ont ainsi reçu un ordinateur portable, une tablette, un lot de livres et de fournitures scolaires. Ils bénéficient également d’une «bourse en fonction de la distinction», ainsi que de la «prise en charge de l’hébergement» et du «transport des établissements invités».



Plusieurs institutions de la République ont également contribué. L’Assemblée nationale offre un million de francs et deux ordinateurs portables. Le ministère des Forces armées met à disposition une enveloppe de deux millions pour les bourses. De son côté, la Médiation de la République offre deux ordinateurs , tandis que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation remet 5 ordinateurs portables.



Du côté des partenaires privés et publics, la mobilisation a été forte. « Synergie » et la « Fondation Sonatel » se sont inscrites au «Pack Diamant Plus» avec une contribution de « plus de 40 millions de francs CFA ». Canal+ suit avec « 27 millions de francs » dans le même pack. La Fondation du Port Autonome de Dakar, la SAR, la Fondation Senelec et « Force N » ont chacune apporté « 20 millions de francs » au titre du pack Diamant ou Diamant Plus.



Si cette liste de récompenses n’est pas exhaustive, «le principe qui entoure tous ces dons c'est qu'ils seront reversés dans une cagnotte et redistribués de façon équitable aux différents lauréats», ont précisé les organisateurs.