Le Professeur Awa Mari Coll Seck encensée par Diomaye : Un modèle d'excellence pour la jeunesse sénégalaise

À l'occasion de la cérémonie de remise de prix du Concours général 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué le parcours d'exception du Professeur Awa Mari Coll Seck, marraine de cette édition.



Médecin, universitaire, syndicaliste, académicienne et ancienne ministre de la Santé, « elle incarne la rigueur scientifique et le dévouement absolu au service de l'intérêt général».



Le Chef de l'État a rappelé que cette figure de renom international illustre parfaitement la force de l'école sénégalaise sur la scène mondiale : « Votre parcours dit une chose simple : il dit que l'excellence ne vaut que par l'usage que l'on en fait. Il dit surtout qu'une femme formée à l'école sénégalaise peut peser sur les plus grandes décisions internationales. »



À travers cette consécration, c'est toute la nation qui érige le parcours de Mme Awa Mari Coll Seck en repère incontournable, démontrant que les plus hautes responsabilités s'obtiennent par la discipline, la persévérance et le sens du devoir.