Rufisque : six présumés homosexuels interpellés après l’interruption d’un «Rdv partouze»

A 25 Km au sud-est de Dakar, le commissariat de Rufisque a interrompu un rassemblement dans un appartement, le 28 juillet 2026, vers 18h30, au quartier Zacaranda, à Rufisque Est.



Selon le quotidien Libération, les policiers se sont rendus dans un immeuble R+2, après avoir été alertés par une tierce personne souhaitant garder « l’anonymat ». Sur place, au deuxième étage, ils ont découvert sept jeunes (dont deux filles) réunis dans deux chambres contiguës. Les matelas étaient « posés à même le sol ».



Parmi les personnes interpellées figurent : El Hadji Zale Sall Seck, 20 ans, élève mécanicien domicilié à Gouye Mouride ; Madické Ndir, 26 ans, étudiant à Arrêt Chérif ; Mamadou Ndiaye, 21 ans, soudeur domicilié à Arrêt Chérif ; Mamadou Ndao, 25 ans, élève à Nimzath ; Mouhamed Madické Diouf, 22 ans, élève domicilié au Camp marchand ; Khady Thiam, 23 ans, femme de ménage de passage à Rufisque ; et Sofiatou Ndiaye, 23 ans, coiffeuse domiciliée à Thiawlène.



Lors de la fouille, les agents ont saisi « un képa de haschich » dissimulé sous un tapis moquette, ainsi qu’« un préservatif ouvert » retrouvé dans la poche d’un suspect. La drogue et les éléments saisis ont été placés « sous scellés ».



Interrogés, les mis en cause auraient « reconnu les faits » et affirmé s’être donné rendez-vous pour « des ébats sexuels ». Les deux femmes, elles, déclarent être venues pour une «visite de courtoisie».



Les sept personnes sont actuellement en « garde à vue ». Leurs téléphones portables ont été consignés pour permettre des investigations complémentaires. Le Procureur de la République en a été informé et une enquête est ouverte pour comprendre les ramifications de cette affaire.