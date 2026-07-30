Concours général 2026 : le Sénégal se réjouit «d’une dynamique globalement positive»

Au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, le Concours général sénégalais (Cgs) a célébré, ce jeudi 30 juillet, ses lauréats de l’édition 2026, alors que l’événement est à sa 60ᵉ édition. A cette occasion, le directeur de l'Enseignement moyen secondaire général, Saliou Ndiaye, a assuré que les résultats de cette année témoignent «d’une dynamique globalement positive» au Sénégal.



«Au titre des performances, les résultats témoignent d'une dynamique globalement positive. 129 distinctions ont été accumulées contre 120 l'année précédente, dont 69 prix», a dit Saliou Ndiaye. Par ailleurs, du point de vue organisationnel que pédagogique, il a soutenu que le Concours s’est déroulé dans des conditions «satisfaisantes», avec un «caractère inclusif» marqué par la participation pour la première fois des non-voyants et malvoyants.



Les résultats du Concours général 2026



Saliou Ndiaye a aussi exposé les résultats statistiques de l’édition 2026 du Concours général. «Au titre de la participation, le nombre total de candidats inscrits, tous statuts confondus, publics et privés, s'élève à 3 690, dont 2 278 correspondant à 70,27% et 1 429 garçons pour un pourcentage de 38,72%, stabilisant ainsi une progression notable de la participation avec 122 candidats supplémentaires par rapport à l'admission précédente», a-t-il précisé.



Cette édition se singularise aussi par plusieurs faits marquants. D'une part, les attributions de prix dans des disciplines exigeantes telles que les mathématiques et la dissertation philosophique attestent de l'excellence des candidats. D'autre part, un record historique a été réalisé après qu’Ameth Babou, élève en classe de Terminale S1 au Prytanée militaire Charles N’ Tchoréré de Saint-Louis, a conservé son titre de meilleur élève du Sénégal pour la deuxième année consécutive en remportant quatre premiers prix (Français, Physique, Dissertation philosophique ainsi que Citoyenneté et Droits de l'Homme).



Pour rappel, l’édition 2026 est présidée par le chef d’Etat Diomaye Faye, avec pour marraine le Pr Awa Marie Coll Seck, ancienne ministre de la santé et médecin Spécialiste des maladies infectieuses et bactériologie-virologie.