Concours général 2024 : les filles à l'honneur

Les résultats du concours général 2024 ont livré leurs résultats. Au total ce sont 112 distinctions dont 17 prix qui sont enregistrés. Cette année les filles se sont encore distinguées de fort belle manière. Puisqu'elles ont été 57 lauréates. Au total les élèves ont composé sur 32 disciplines. Et ils étaient 3203 candidats inscrits au concours général, issus du public comme du privé.



De plus, sur le nombre de participants, les filles ont ravi la vedette aux garçons. Elles étaient 1865 filles et 1338 garçons contre 3054 en 2023 soit 149 candidats de plus. Et le ministre de l'éducation Moustapha Mamba Guirassy de livrer, " les candidats sont ainsi répartis, 1695 inscrits en première dont 1039, 61, 29% filles et 656 garçons publics et privés. 1508 inscrits en terminale dont 826 filles et 678 garçons publics et privés. Au terme des délibérations, le concours général permet de dégager les statistiques ci-après : nous avons au total enregistré 112 distinctions dont 64 prix et 48 accessits. En fonction du niveau on note 63 distinction en Première, 49 en Terminale".



Par rapport aux statuts les distinctions se répartissent comme suit, : Première 54 pour le public et 09 pour le privé, Terminale 41 pour le public et 08 pour le privé. Selon le sexe, les filles ont totalisé 57 distinctions dont 32 prix et 25 accessits, les garçons ont eu 55 distinctions dont 32 prix et 23 accessit.



A noter que les élèves des séries scientifiques ont raflé la mise aussi bien dans les disciplines littéraires que scientifiques.





Le 25 juillet prochain est la date prévue pour la remise des distinctions. La cérémonie aura lieu au Grand théâtre de Dakar. Le thème de cette année est : défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale.