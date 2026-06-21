Concours national des métiers : Asmao Badji de Kolda décroche la deuxième place

La région de Kolda peut être fière de l’une de ses filles. Âgée de 23 ans, Asmao Badji s’est brillamment illustrée lors des phases finales du Concours national des métiers, organisées à Dakar les 19 et 20 juin, en se classant à la deuxième place au terme des différentes épreuves.



La jeune candidate a particulièrement séduit le jury par la qualité de ses réalisations dans plusieurs domaines de transformation agroalimentaire. Coachée par Madame Hady Miss Badiane formatrice en transformation de produits locaux, Mademoiselle Badji s’est distinguée dans la production de viande végétale à base de pomme de cajou, de farine composée, de farine améliorée ainsi que dans la fabrication de conserves de fruits. Sa maîtrise technique, son sens de l’innovation et sa rigueur lui ont permis de se hisser parmi les meilleurs participants venus de l’ensemble du pays, a indiqué son coach.



A rappeler que ce concours national s’inscrit dans la dynamique de la Vision Sénégal 2050, qui ambitionne de former 700 000 techniciens d’ici 2029 afin de répondre aux besoins du marché du travail et d’accompagner la transformation économique du pays. L’initiative vise notamment à valoriser l’excellence dans la formation professionnelle et technique, à mettre en lumière les talents des jeunes Sénégalais et à favoriser leur insertion professionnelle.



Aligné sur les objectifs de l’ Initiative FIT Sénégal, le concours s’appuie également sur les valeurs d’excellence, de rigueur et de passion portées par les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. À travers cette compétition, les autorités entendent renforcer les compétences des jeunes techniciens et techniciennes du Sénégal et améliorer leur compétitivité sur le marché de l’emploi.



La performance d’Asmao Badji constitue ainsi une source de fierté pour Kolda et un exemple inspirant pour la jeunesse sénégalaise engagée dans les filières de formation professionnelle et technique.