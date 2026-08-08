Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Louga : un véhicule 4x4 percute un troupeau et prend la fuite, près d’une centaine de moutons tués



Louga : un véhicule 4x4 percute un troupeau et prend la fuite, près d’une centaine de moutons tués
Un accident de la route s'est produit à la sortie de Darou Niass, à hauteur de Kilimane, sur la route de Louga (nord). Un véhicule 4x4 a percuté un troupeau de moutons avant de prendre la fuite, selon le maire de Ndoyène, Modou Ndoye, qui a donné l'information. 

D'après l'élu local, le troupeau appartient à El Hadj Seydou I. Sow, un résident de Teumb Peulh, dans la commune de Ndoyène. Le bilan est particulièrement lourd : près d'une centaine de moutons ont péri dans le choc.
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 8 Août 2026 - 11:03


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter