Louga : un véhicule 4x4 percute un troupeau et prend la fuite, près d’une centaine de moutons tués

Un accident de la route s'est produit à la sortie de Darou Niass, à hauteur de Kilimane, sur la route de Louga (nord). Un véhicule 4x4 a percuté un troupeau de moutons avant de prendre la fuite, selon le maire de Ndoyène, Modou Ndoye, qui a donné l'information.
D'après l'élu local, le troupeau appartient à El Hadj Seydou I. Sow, un résident de Teumb Peulh, dans la commune de Ndoyène. Le bilan est particulièrement lourd : près d'une centaine de moutons ont péri dans le choc.
D'après l'élu local, le troupeau appartient à El Hadj Seydou I. Sow, un résident de Teumb Peulh, dans la commune de Ndoyène. Le bilan est particulièrement lourd : près d'une centaine de moutons ont péri dans le choc.
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