Crise en Guinée-Bissau : le Sénégal présente son mandat de médiateur aux autorités de la Transition

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, s’est rendu à Bissau, jeudi 6 août 2026, dans le cadre de la mission de médiation confiée au Sénégal par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour accompagner la Guinée-Bissau dans la résolution de sa crise politique.



Accompagné du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, Cheikh Niang a présenté officiellement aux autorités de la Transition le mandat confié au Sénégal lors de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le 19 juillet 2026 à Freetown.



Selon un communiqué du ministère, la délégation sénégalaise a été reçue successivement par la ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Fatumata Jau, le Premier ministre Ilídio Vieira Té, puis le président de la Transition, le général Horta INTA-A.



Les échanges ont principalement porté sur les contours de la médiation ainsi que sur les prochaines étapes du processus. À cette occasion, la délégation sénégalaise a réaffirmé aux autorités de la Transition la disponibilité de la CEDEAO à les accompagner dans ce processus, en vue d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel.



En retour, les autorités bissau-guinéennes se sont félicitées de cette visite et ont exprimé leur disponibilité à poursuivre la collaboration avec le Sénégal dans le cadre de la médiation menée au nom de l’organisation communautaire, précise le communiqué.