Condamné à deux ans de prison avec sursis : Ardo Gningue affirme sa volonté de continuer son combat

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Ardo Gningue à deux ans de prison avec sursis et une amende de 200 000 FCFA pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, publiés sur les réseaux sociaux. En réponse, Ardo Gningue a expliqué les raisons de son interpellation dans une déclaration parue ce jeudi 27 mars 2024. Selon lui, il a été convoqué par la Division spéciale de la Cybercriminalité pour des propos qu’il avait tenus sur Facebook à l'attention d’Abass Fall et Ousmane Sonko, qu’il affirme n’avoir jamais eu l’intention d’insulter. Il a exprimé ses excuses à ceux qui auraient pu être heurtés par ses mots.



Ardo Gningue a précisé que son engagement est motivé par la recherche du bien-être des Sénégalais, soulignant qu’il n’a jamais utilisé de langage injurieux, même dans le passé lorsqu'il soutenait l’actuel régime. Il a également critiqué le traitement de sa plainte contre le détournement de fonds publics et l’enrichissement illicite concernant les 1 000 milliards évoqués par le Premier ministre Ousmane Sonko. Selon lui, ce montant représente une question sociale importante, mais la justice semble se concentrer sur des "délits d’opinion" au lieu de traiter des affaires plus sérieuses.



A terme, il a dénoncé ce qu’il considère comme une justice à deux vitesses, en évoquant des insultes non sanctionnées d’un membre du parti au pouvoir et a accusé le Premier ministre Ousmane Sonko d’installer une dictature au Sénégal. Il a conclu en réaffirmant sa détermination à continuer de défendre la liberté d’expression et a annoncé qu'il ferait appel de la condamnation.