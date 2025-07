Propos outranciers dans l’émission « Jakaarlo » : le CNRA met en demeure le Groupe Futurs Médias

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a adressé une mise en demeure au Groupe Futurs Médias (GFM), lui enjoignant de prendre des mesures correctives urgentes concernant l’émission « Jakaarlo » diffusée le 4 juillet 2025 sur la Télévision Futurs Médias (TFM). L’organe de régulation pointe une violation manifeste de la réglementation audiovisuelle, malgré plusieurs avertissements antérieurs.



Dans sa délibération rendue publique ce lundi 7 juillet, le CNRA souligne que l’un des chroniqueurs a proféré des insanités et injures à l’endroit de personnalisée ou pour tenir des propos de nature à porter atteinte aux Institutions de la République et à la moralité publique ainsi qu'à la dignité, image, l’honneur et la réputation des personnes visées et/ou attaquées



En effet, l’autorité rappelle avoir déjà interpellé le groupe médiatique à ce sujet à deux reprises : une observation en date du 26 mars faisant suite à une émission du 21 mars, ainsi qu’un communiqué du 25 mars appelait la TFM à veiller à ce que de telles dérives ne se reproduisent plus.



L’organe de régulation précise que malgré les mises en garde, le Groupe Futurs Médias, à travers la TFM, a persisté dans la violation de la réglementation, notamment dans l'émission « Jakaarlo » du 04 juillet 2025.



Par conséquent, le CNRA met en demeure le Groupe Futurs Médias le Groupe Futurs Médias de prendre les « mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements et à observer une application stricte de la réglementation dans l'émission Jakaarlo ».



A défaut, le CNRA souligne que le non-respect de cette mise en demeure expose le Groupe Futurs Médias aux sanctions prévues par la loi, notamment la suspension de la diffusion de l'émission « Jakaarlo » ou la suspension de la diffusion d'une partie ou de la totalité des programmes de la TFM.