50e anniversaire de l’indépendance des Comores : le Sénégal représenté par El Malick Ndiaye

A Moroni, capitale de l’Union des Comores, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a représenté le dimanche 6 juillet le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye à la cérémonie marquant le cinquantenaire de l’indépendance des Comores, indique un communiqué de l’Assemblée nationale du Sénégal.



La présence du président de l’Assemblée nationale à cet événement revêt une forte portée symbolique, témoignant de l’excellence des relations fraternelles, historiques et solides qui unissent le Sénégal et les Comores.



En marge de la cérémonie officielle, El Malick Ndiaye a tenu une série de rencontres bilatérales de haut niveau.



Le dimanche 6 juillet, il a été reçu par le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, à qui il a transmis les salutations fraternelles à son homologue Bassirou Diomaye Faye. Les deux autorités ont salué la qualité exceptionnelle des relations entre leurs deux pays.



Il s’est ensuite entretenu avec son homologue comorien, Moustadroine Abdou, Président de l’Assemblée de l’Union des Comores. Les deux responsables parlementaires ont convenu de renforcer la coopération interparlementaire, notamment par la création d’un groupe d’amitié Sénégal–Comores.



Le lundi 7 juillet, le président El Malick Ndiaye a également rencontré le Président de la République de l’île Maurice, le Professeur Dharam Gokhool. Ils ont exprimé leur volonté commune de dynamiser la coopération bilatérale à travers les leviers de la diplomatie parlementaire.



Enfin, il s’est entretenu avec Ahmed Ben Mohammed Al Jarwan, président du Conseil Global pour la Tolérance et la Paix. La rencontre a permis d’aborder des enjeux majeurs tels que le dialogue interculturel, la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans le monde.



À cette occasion, le président Al Jarwan a exprimé le souhait que Dakar accueille la prochaine rencontre des femmes parlementaires, réunissant des représentantes de plus d’une centaine de pays.



En réponse, le président El Malick Ndiaye l’a invité à formuler une requête officielle par voie diplomatique, ajoutant qu’il l’étudiera avec ses équipes et les autorités compétentes.