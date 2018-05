Condamnée pour avoir tué son mari

Le juge du tribunal d'Omdurman a confirmé la peine de mort après que la famille du mari a refusé toute possibilité d'une compensation financière.



Nourra Hussein a été mariée de force par sa famille alors qu'elle avait 16 ans.



Elle était si malheureuse qu'elle s'est réfugiée chez sa tante.



Mais trois ans plus tard, elle a été victime d'une supercherie de sa propre famille qui l'a ramené de force à son mari.



Six jours après son arrivée au domicile conjugal, le mari de Nourra Hussein mobilise ses cousins qui la tenaient pendant qu'il la violait.



Quand il a essayé de faire la même chose le lendemain, elle l'a poignardé à mort.



Elle est ensuite allée se réfugier en famille mais les siens l'ont livrée à la police.



Lors de son procès, le juge a offert à la famille du mari la possibilité de pardonner à Nourra mais ils ont choisi l'exécution.