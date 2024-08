Conditions de détention : le CSDH partage la préoccupation du Président Bassirou Diomaye Faye

Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH) félicite le président de la République pour son engagement en faveur de l’amélioration des conditions de détention au Sénégal.



Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH), Institution nationale de promotion et de protection des droits de l’Homme se félicite des mesures prises en Conseil des ministres du 31 juillet 2024 par son Excellence le président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE en faveur de l’amélioration des conditions de détention au Sénégal.



Le CSDH partage la préoccupation du président de la République concernant la nécessité urgente d’intensifier les mesures de prévention et de lutte contre la torture, ainsi que l’amélioration de la situation carcérale. Le CSDH soutient pleinement les instructions données au Ministre de la Justice pour accélérer le programme de modernisation de l’administration pénitentiaire, incluant la construction et la réhabilitation des infrastructures, la formation et le recrutement du personnel de l’administration pénitentiaire, ainsi que la préparation à la réinsertion sociale des détenus.



Le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme appelle à l’actualisation de la loi n° 2009-13 du 02 mars 2009 instituant la création de l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté en tenant compte de certaines recommandations des Assises de la Justice.



En rappelant son rôle central pour la promotion et la protection des droits humains, le CSDH renouvelle son engagement à soutenir l’État dans ses efforts en faveur des droits humains.



Professeur Amsatou Sow SIDIBE