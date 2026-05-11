Confection de fausses lettres d’approbation de visas : la Sureté urbaine démantèle une filière chinoise, un suspect arrêté

Selon les informations de nos confrères de Libération, la Sureté urbaine de Dakar a démantelé une filière chinoise spécialisée dans la confection de fausses lettres d’approbation de visas d’entrée et de court séjour au Sénégal. Mohamed C. (43 ans), se disant entrepreneur domicilié à Nord Foire a été interpellé. Il est accusé de «faux et usage de faux, trafic de migrants et complicité de ces chefs».



L’arrestation du suspect fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel faisant état de l'existence d'un réseau de confection de fausses lettres d'approbation de visas d'entrée et de court séjour au Sénégal. Le même renseignement indiquait que le réseau était animé par des ressortissants chinois et sénégalais. Cueilli, Mohamed C. a reconnu les faits, tout en minimisant son rôle dans la filière.



Pour sa défense, il a prétendu que sa mission se limiterait à accueillir et orienter les bénéficiaires des faux documents une fois au Sénégal, moyennant paiement. D'après lui, ce serait un Chinois, basé en Chine, qui était chargé de la fabrication des faux documents.