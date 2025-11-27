Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Conférence League : Strasbourg de Mamadou Sarr domine Crystal Palace d’Ismaila Sarr et consolide sa place dans le duo de tête



Conférence League : Strasbourg de Mamadou Sarr domine Crystal Palace d’Ismaila Sarr et consolide sa place dans le duo de tête
Excellente opération pour Strasbourg. Les coéquipiers de Mamadou Sarr se sont imposés devant ceux d’Ismaïla Sarr et Crystal Palace (2-1), ce jeudi à la Meinau, lors de la quatrième journée de la Ligue Europa Conférence.
 
Une victoire de prestige pour le Racing, qui grimpe à la deuxième place du groupe avec 10 points, à égalité avec le leader Samsunspor mais derrière à la différence de buts (+7 contre +3). Crystal Palace, de son côté, pointe à la 18e place avec 6 unités.
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 27 Novembre 2025 - 23:51


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter