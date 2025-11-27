Conférence League : Strasbourg de Mamadou Sarr domine Crystal Palace d’Ismaila Sarr et consolide sa place dans le duo de tête

Excellente opération pour Strasbourg. Les coéquipiers de Mamadou Sarr se sont imposés devant ceux d’Ismaïla Sarr et Crystal Palace (2-1), ce jeudi à la Meinau, lors de la quatrième journée de la Ligue Europa Conférence.



Une victoire de prestige pour le Racing, qui grimpe à la deuxième place du groupe avec 10 points, à égalité avec le leader Samsunspor mais derrière à la différence de buts (+7 contre +3). Crystal Palace, de son côté, pointe à la 18e place avec 6 unités.