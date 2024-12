Conférence de l’UA sur l’Éducation : le Président Diomaye plaide pour une éducation inclusive et de qualité

L'événement, présidé par S.E. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et Président en exercice de l'UA, a réuni des chefs d'État, des ministres de l’Éducation et des Finances, des experts et des acteurs de la société civile autour du thème : « Éduquer et qualifier l’Afrique pour le 21e siècle ».



Lors de son intervention, le Président Diomaye Faye a rappelé l'engagement commun de l'Union africaine à façonner une Afrique plus résiliente et dynamique, soulignant que les jeunes Africains, représentant plus de 60 % de la population, sont à la fois l'avenir et le présent du continent. Il a insisté sur la nécessité d'une éducation inclusive et de qualité, en particulier pour les jeunes filles et les communautés rurales, afin de rompre les cycles de pauvreté.



Le Président Diomaye Faye a également appelé les chefs d'État africains à unir leurs efforts pour bâtir une économie capable de retenir les talents et de répondre aux aspirations des jeunes du continent.



La conférence, qui se déroule sur trois jours, est organisée conjointement par l'UA, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le gouvernement mauritanien. Elle a pour objectif de promouvoir l’apprentissage et le développement des compétences des enfants et des jeunes à travers l'Afrique.



Les organisateurs ont indiqué que cette conférence plaidera en faveur des meilleures pratiques éducatives, en s’appuyant sur des dialogues politiques, des forums sur les leçons apprises, le développement de partenariats stratégiques et une campagne de sensibilisation.