Conférence des administrateurs publics : Diomaye plaide pour une administration moderne

« Nous avons une administration républicaine certes, mais qui manque de cohérence et est souvent figée », s’est plaint le Chef de l’Etat.

Le président Diomaye n’a pas mâché ses mots en dressant un bilan sans concession des neuf premiers mois de son mandat. « Nous faisons face à un État contraint, avec des marges de manœuvre financières et budgétaires quasi inexistantes », a-t-il affirmé.

La première édition de la Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) a été conçue comme un espace de réflexion et de partage d’expériences sur les fondamentaux de la gouvernance publique. Elle vise à renforcer les compétences des participants en matière de conduite et de contrôle de l’action publique, tout en encourageant une gestion transparente et efficace des ressources publiques.