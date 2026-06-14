Conférence des cadres : Fatoumata Diop plaide pour une communication de proximité et inclusive

Fatoumata Diop, ingénieure et experte en communication, a exposé sa vision de la place des femmes dans le développement du pays lors de la conférence des cadres de la coalition Diomaye Président à Dakar. Elle a insisté sur la nécessité de placer les femmes au centre des politiques publiques, tant comme bénéficiaires que comme actrices essentielles du changement social et économique, estimant qu'aucune transformation durable ne peut se faire sans elles.







Pour ce faire, la responsable a préconisé une refonte des méthodes de communication publique à travers une approche de proximité adaptée aux réalités des femmes dans les quartiers, les zones rurales et le secteur informel. Elle a également recommandé de renforcer les mécanismes d'écoute pour faire remonter leurs préoccupations vers les décideurs, et de mieux les intégrer dans les stratégies de communication institutionnelle en tenant compte de leur diversité.







L'experte a ainsi martelé que « les femmes doivent être au cœur de la transformation nationale, car elles sont au centre de la vie sociale, économique et communautaire ». Selon elle, l'avenir du pays dépend directement de cette inclusion, affirmant qu'« une République inclusive est une République qui place les femmes au centre de son projet de développement ».







A l'approche des prochaines échéances politiques, Fatoumata Diop a invité les cadres de la majorité à valoriser le rôle des femmes dans la cohésion sociale, la mobilisation citoyenne et la réussite des programmes gouvernementaux.

