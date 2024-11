Conférence épiscopale : 2025 sera célébrée comme année sainte (communiqué)

La ville de Ziguinchor, capitale du Sud, a accueilli du 18 au 22 novembre la Conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau. Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, cette rencontre s'inscrit dans la tradition annuelle des évêques, qui tiennent une session ordinaire chaque année dans l'un de leurs diocèses respectifs.



Cette session a été présidée par Son Éminence Cardinal Arlindo Gomes Furtado, Évêque de Santiago (Cap-Vert), Président de la Conférence épiscopale. La cérémonie officielle d’ouverture a eu lieu le mardi 19 novembre 2024 dans un hôtel de la ville.



Au cours de la rencontre, de nombreux dossiers ont été abordés, notamment "le rapport de leur délégué au synode sur la synodalité". Les évêques ont également travaillé sur la rédaction de la traditionnelle exhortation pour le Carême. Pour l’année 2025, leur message s’inspire des paroles de l'Apôtre Pierre : « Soyez prêts à rendre compte de l’espérance qui vous anime » (1 Pierre 3, 15).



Toujours selon le communiqué, ce choix de thème reflète, d'une part, leur communion avec l’Église universelle qui célèbrera une Année Sainte en 2025, placée sous le signe de l’espérance chrétienne, celle qui ne déçoit pas : « Spes non confundit ! » (Romains 5, 5). D'autre part, les évêques expriment leur compassion envers les familles et les personnes confrontées à des situations de vie difficiles, souvent sources de profond désespoir. Face à ces épreuves, ils invitent les fidèles chrétiens à une rencontre vivante et personnelle avec le Christ, afin de raviver leur confiance et leur espérance en Dieu, dont l'amour pour l'humanité est inébranlable.



Enfin, les évêques ont exprimé leur joie et leur reconnaissance pour l'ordination de Monseigneur Victor Ndione, Évêque de Nouakchott en Mauritanie, ordonné le 14 avril 2024, et de Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, dont l’ordination épiscopale a eu lieu le samedi 23 novembre 202