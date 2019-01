Conférence internationale sur l'émergence: des chefs d'Etat africains dont ADO et IBK attendus à Dakar

Des chefs d'Etat africains dont Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Ibrahim Boubacar Keita du Mali sont attendus à Dakar pour prendre part à la troisième édition de la conférence internationale du l'émergence de l'Afrique du 17 au 19 janvier.



En plus de ces présidents précités, Uhuru Kenyatta (Kenya), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina) et le Dr Mahatir Mohamad, Premier ministre de la Malaisie prendront part à cette rencontre internationale dont le thème est: "Emergence, secteur privé et inclusivité".



Cette rencontre a pour objectif, d'approfondir le débat sur les questions relatives à l'émergence de l'Afrique et de proposer des solutions pratiques. Elle est organisée conjointement par le gouvernement du Sénégal et le Programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque africaine africaine de développement.



Ainsi, plus de 500 personnalités et représentants de gouvernements, d'institutions internationales de développement, de centres de recherche universitaire, du secteur privé, des organisations de la société civile sont attendus dans la capitale sénégalaise.