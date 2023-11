Conflit Israélo-palestinien : Dame Mbodji invite Macky Sall à s’inspirer de Senghor et à assumer sa position

Il a demandé à l’Etat du Sénégal de prendre ses responsabilités, parce que le Sénégal a toujours été au cœur du combat contre l’extermination de populations palestiniennes. « Nous attendons de Macky Sall qu’il s’inspire de Senghor qui avait délivré le passeport diplomatique à hyacinthe Arafat pour lui permettre de voyager partout dans le monde. Nous voulons un gouvernement qui rassure sur ses positions et qui a le courage de le dire au monde entier. Car c’est ça la position du Sénégal ».

L’esplanade de la grande mosquée de Dakar a refusé du monde ce samedi après-midi. Des organisations islamistes, notamment JAMRA, And Samm Jikko Yi, des autorités et partis politiques, des organisations de la société civiles, comme le FRAPP et des citoyens lambda ont répondu massivement à l’appel de l’Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne au Sénégal.

Venu apporter son soutien au peuple palestinien, le syndicaliste Dame Mbodj a interpellé le président Macky Sall. « Ma présence ici, est que, moi qui me connait, sais que je suis toujours du côté de la vérité. Et la vérité est que des musulmans vivants en Palestine sont en train d‘être embastillés, ils sont en train d’être torturés. Ce qui se passe au niveau de la bande de gaza, n’est, ni plus, ni moins qu’un carnage humain. Ils sont en train de tuer des civils, des femmes, des enfants, ils sont en train d’exterminer la population musulmane de la bande de Gaza. Aujourd’hui tous les musulmans doivent s’unir pour demander l’arrêt des bombardements de l’Etat sioniste qui a le soutien des Etats-Unis, de la France et des occidentaux de manière générale», a déclaré Dame Mbodj.