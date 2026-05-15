Dakar : «Le navire "Mersin" a été remorqué vers son port d’origine en Turquie» (Port Autonome)

En novembre 2025, le tanker «Mersin» avait été immobilisé au large de Dakar, après des avaries majeures, pour protéger les populations d’une catastrophe humaine et environnementale. Ce vendredi 15 mai, dans un communiqué, les responsables du Port autonome de Dakar annoncent qu’après le déchargement de la cargaison par transbordement, «le navire a été remorqué à partir du vendredi 08 mai 2026 à 18h30, vers son port d’origine en Turquie».



Le service de communication du Port précise néanmoins «qu’aucun dommage environnemental n’a été constaté durant cet événement de mer et que toutes les procédures administratives requises ont été respectées». Pour en arriver à cet objectif, le Port Autonome de Dakar a «initié et supervisé les différentes phases dont une investigation et sécurisation du navire, l’obturation des brèches et la vidange de la salle des machines en liaison avec la Marine nationale» et d’autres structures dont l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM).



Pour rappel, le navire «Mersin» avait subi des dommages au niveau de ses œuvres vives, à hauteur de la salle des machines. Il transportait à son bord 39 000 tonnes de gasoil et d'autres produits pétroliers. Des experts estiment que son explosion aurait occasionné «un drame humain d'une ampleur inédite» et un séisme environnemental.