Conflit Israélo-palestinien : la trêve de 4 jours a démarré ce vendredi

La libération d'otages israéliens interviendra dans l'après-midi. RFI, qui donne l’information, rapporte qu’un premier groupe de 13 civils quittera le territoire palestinien. L’accord prévoit la libération de 50 otages, dont des femmes et des enfants, aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens.



À noter que le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint les 14 854 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués. L'armée israélienne fait état de 239 personnes retenues en otage par le mouvement islamiste palestinien.